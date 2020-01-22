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Metroda FETÖ propagandası iddiasıyla 4 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da, metro içinde FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Metroda FETÖ propagandası iddiasıyla 4 kişiye gözaltı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, metro içinde FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara'da polis ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanık yakınlarının Kızılay-Batıkent hattında çalışan metroda, FETÖ/PDY propagandası yaptığını tespit etti. Kendileri ve FETÖ sanığı yakınları için 'Adalet istiyoruz' diyerek, metroda seyahat edenlere seslenen ve görüntüleri sosyal medyada yer alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma üzerine, 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Yasin A., Bünyamin Ç., Melek Ç. ve Ayten G. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında daha önce 'FETÖ üyesi olmak ya da propagandasını yapmak' suçundan yasal işlem yapıldığı belirlendi.

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