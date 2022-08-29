Metroda İmamoğlu'nu görenler şaşkına döndü! Süper kahraman reklamı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun metro reklamı konuşuluyor! İmamoğlu'nun süperkahraman-vari bir görüntüyle resmedilmesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

"SÜPER KAHRAMAN" İMAMOĞLU

İstanbul metrosundaki ekranlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göğsünde metro simgesinin yer aldığı, Batman, Superman gibi süper kahramanlara benzetilen çizim en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

FARKLI YORUMLAR GELDİ

Kimi sosyal medya kullanıcıları reklamın fotoğrafını paylaşarak İmamoğlu'nu eleştirdi. Fakat İmamoğlu'nun reklamını renkli bulan ve beğenenler de oldu.

