Metroda kadın kendi hemcinsini taciz etti

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü metrosunda bir kadın yolcu diğer kadına cinsel saldırıda bulundu. Akşam saat 19.15 sularında bir kadın yolcu yanında oturan kadını taciz etti.

Metroda şaşırtan taciz

1 / 5 Bunun üzerine kurban yerinden kalkıp bir diğer vagona geçti.

2 / 5 Ancak tacizci kadın kurbanı takip etti, bu kez ırkçı küfürler savurup bacağına tekme attı.

3 / 5 Saldırganın kamera görüntülerine ulaşan İngiliz polisi, siyah mont giymiş sarı saçlı kadını arıyor.

4 / 5 Fotoğrafı sayfalarına taşıyan İngiliz basını ise, saldırgan kadını tanıyanların kendilerine ulaşmasını istiyor.