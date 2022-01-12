HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakaret etmişti! Emrah Yılmaz hakkında istenen ceza belli oldu

Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakaret etmişti! Emrah Yılmaz hakkında istenen ceza belli oldu

12.01.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında, yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Yılmaz hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İşte detaylar!

Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakaret etmişti! Emrah Yılmaz hakkında istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

thumbs_b_c_4b3080e9178b650cb759785410fcd961

İddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "kasten yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ile mağdur ve müştekileri karşı "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

01

Hazırlanan iddianamede, değerlendirilmek üzere Anadolu asliye ceza mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Emrah Yılmaz'ı yargılanmasına başlanacak.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince 3 Mayıs 2018'de "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Emrah Yılmaz, 7 Mart 2019'da tutuklanırken iyi hali göz önünde bulundurularak 29 Haziran 2020'de koşullu salıverilmişti.

AA

Son Dakika: Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! Son Dakika: Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Selçuk Bayraktar paylaştı... Her şey böyle başladıSelçuk Bayraktar paylaştı... Her şey böyle başladı
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

TURKOVAC'ta flaş gelişme! İşte Faz-3 sonuçları

TURKOVAC'ta flaş gelişme! İşte Faz-3 sonuçları

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

"Spermlerim çalındı" demişti! İkizlerin babası, iş insanı çıktı

"Spermlerim çalındı" demişti! İkizlerin babası, iş insanı çıktı

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na cevap: Ben seni muhatap alır mıyım?

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na cevap: Ben seni muhatap alır mıyım?

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.