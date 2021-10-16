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  4. Metroda kitap okurken gizlice fotoğraflanmış 'İzban kekosu' diye paylaşılmıştı! Ali Uçar Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Metroda kitap okurken gizlice fotoğraflanmış 'İzban kekosu' diye paylaşılmıştı! Ali Uçar Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

16.10.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015'te inşaattaki işinden eve dönerken metroda kitap okuduğu sırada bir vatandaşın gizlice fotoğrafını çektiği Ali Uçar ile ilgili yapılan paylaşım tepki çekmişti. Paylaşımda 'İzban kekosu' diye hakaret edilen Ali Uçar, yıllar sonra kitap yazmıştı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ali Uçar'ın elendiği soru dikkat çekti.

2015 yılında İzban'da kitap okuyan Ali Uçar'ın gizlice fotoğrafını çeken vatandaş “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan izban kekosu, terliklerine bayıldım” ifadelerini kullanmıştı

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Yapılan bu paylaşım tepki çekmiş sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

DESTEK YAĞMIŞTI

İnşaattaki işinden evine dönerken izinsiz fotoğrafı çekilen Ali Uçar'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla destek vermişti. Fakat o skandal paylaşım bugün bile hafızalarlandan silinmedi.

Ali Uçar, bu olaydan yıllar sonra, 'Kitap Dokununca Yüreğe’ isimli bir roman çıkardı. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına da katılan Ali Uçar, yarışmanın 15 Ekim Cuma (bugün) ekrana gelen bölümünde yarıştı.


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