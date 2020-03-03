Metroda koronavirüse karşı nano teknoloji ile dezenfekte

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Metro A.Ş., geçtiğimiz aylarda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan “Koronavirüsü”ne karşı önlem aldı. Bu kapsamda metro araçları ve istasyonlar nano teknoloji dezenfekte edildi. Sarıyer Seyrantepe İstasyonunda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında istasyon ve metro araçları didik didik temizlendi. Saat 21.00’de başlayan dezenfekte çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Nano teknoloji kullanılıyor

Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy, dezenfekte çalışmasında nano teknolojiyi kullandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Şu an yeni uyguladığımız sistemle nano teknolojiyi kullanıyoruz. Kullandığımız malzemeler özel ve insan sağlığına zararlı olmayan malzemeler. Bunlar içerideki yüzeylerde katman oluşturuyor. Çok uzun süreli olarak koruma sağlıyorlar, mikroorganizmaların üremesine engel oluyorlar.”

'İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK KADAR YÜRÜYEMİYORLAR' Genel Müdür Soy, belirli aralıklarda dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek,

“Biz yaptığımız ölçümlerde de burada Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı değerler altında kaldık. Mikroorganizma burada kesinlikle üreyemiyor.”