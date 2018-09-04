METRODA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Metro seferlerindeki arıza giderilerek seferler normale döndü. Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri 1 saat Taksim aktarmalı yapıldı.

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır" denildi. Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu'nda yoğunluk yaşanıyordu. Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza giderilerek seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

TAKSİM İSTASYONU

-Yoğunluktan görüntü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Metrodan görüntü

-Uyarı anonsu

-Detaylar

04.09.2018 - 08.44 Haber Kodu : 180904012_

