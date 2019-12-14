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Metroda seferler normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 18:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL- AKSARAY'da metronun raydan çıkmasıyla duran seferler çalışmaların ardından tekrar başladı.

İSTANBUL- AKSARAY'da metronun raydan çıkmasıyla duran seferler çalışmaların ardından tekrar başladı. 5 saat aksayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasındaki seferler 18.10 itibarıyla başladı.
Aksaray'da metronun raydan çıkması nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamadı. Olay nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ekiplerin başlattığı çalışmalar 5 saat sonunda tamamlandı. Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler saat 18.10 itibarıyla tekrar başladı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. İyi yolculuklar dileriz." denildi.

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