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Metroda Suriyelilere dayak iddiası olay olmuştu! Kavgaya karışan genç konuştu: Suriyeli olduğum yazılmış

09.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da metro istasyonunda meydana gelen olayda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında kavga çıkmış, olay sosyal medyada konuşulmuştu. Tekme tokatlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kavgaya karışan gençler, "Sosyal medyada bize ‘Suriyeli’ dendi. ‘Suriyeliler kavga etti’ gibi söylentiler çıkmaya başladı. Biz Türk'üz Suriyeli gibi lanse edildik. Ayrımcılık yapmıyoruz metro güvenliğine yapılan yanlışa müdahale ettik" dedi.

Metroda Suriyelilere dayak iddiası olay olmuştu! Kavgaya karışan genç konuştu: Suriyeli olduğum yazılmış

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün Bursa'nın Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken, görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sosyal medyada kavganın Suriyeliler arasında çıktığının öne sürülmesi üzerine, kavgayı ayırmak isteyen kişi, konuştu.

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''3 KİŞİ GÜVENLİĞE SALDIRDI''

Kadına ve güvenlik görevlisine yönelik saldırıyı görünce müdahale ettiğini ifade eden genç, “Metroda sigara içilmiş. Bunun üzerine bir kadın, metrodaki vatandaşları uyardı. Bunlar tepki göstermedi. Daha sonra yukarıdan anons geçildi. Güvenlikler aşağı geldi. Acemler istasyonunda metro durdu. Güvenlik olaya müdahil olmak istedi. 3 vatandaş bir anda güvenliğe küfür edip saldırdı.

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Bursa'da metroda kavga! Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası Valilikten açıklama geldiBursa'da metroda kavga! Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası Valilikten açıklama geldi

''SOSYAL MEDYADA SURİYELİ OLDUĞUM YAZILMIŞ''

Diğer vatandaşlar da bu olaya tepki gösteremedi. Ben güvenliği yerde görünce ayırmak istedim. Kavga etmek gibi bir amacım yoktu. Sosyal medyada bize ‘Suriyeli’ dendi. ‘Suriyeliler kavga etti’ gibi söylentiler çıkmaya başladı. Ben Türk'üm, karşı tarafla bir ilgim yok. Karşı tarafın ne olduğuna dair bilgim de yok. Biz zaten vatandaş ayrımcılığı yapmıyoruz. Biz güvenliğe yapılan yanlışa müdahale etmek zorunda kaldık. Sosyal medyada benim Suriyeli olduğum yazılmış. Biz karşı taraftakilerden şikayetçi olmadık. Biz sadece güvenliğe karşı yapılan saldırıyı engellemek istedik” dedi.

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Öte yandan, metronun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir grubun sigara içerek metroya bindiği, bir süre sonra bir başka grup tarafından metrodan indirildikleri ve iki grubun tekme tokat kavgaya tutuştukları görüldü.

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(İHA)

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Bursa
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