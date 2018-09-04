HABER

METRODA TEKNİK ARIZA; SEFERLER TAKSİM AKTARMALI YAPILIYOR -1 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 08:43 | Son Güncelleme

  Haber: Hakan KAYA-İSTANBUL DHA Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri Taksim aktarmalı yapılıyor.

Haber: Hakan KAYA-İSTANBUL DHA
Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri Taksim aktarmalı yapılıyor. Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü:
-Metrodan görüntü
-Uyarı anonsu
-Detaylar

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Arıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuruArıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuru
Mersin'de 5 kişinin öldüğü evde yaşananlarla ilgili yeni detaylarMersin'de 5 kişinin öldüğü evde yaşananlarla ilgili yeni detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hareketlerinden şüphelendi takip etti! Kocasını başka kadınla yakaladı

Hareketlerinden şüphelendi takip etti! Kocasını başka kadınla yakaladı

Çorum'da bulunan 2 bin 800 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor

Çorum'da bulunan 2 bin 800 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor

Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? (Hadi İpucu 4 Eylül 12.30)

Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? (Hadi İpucu 4 Eylül 12.30)

Rize'deki evleri 'vampir kelebekler' istila etti

Rize'deki evleri 'vampir kelebekler' istila etti

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Esad'a katkıda bulunmalıyız

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Esad'a katkıda bulunmalıyız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.