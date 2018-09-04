Metroda teknik arıza; Seferler Taksim aktarmalı yapılıyor-2 (Taksim İstasyonu)

Hakan KAYA-İSTANBUL,(DHA)

TEKNİK bir arızadan dolayı metro seferleri Taksim aktarmalı yapılıyor. Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır" denildi.

