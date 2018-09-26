Metroda yayılarak oturan erkeklere 'sulu' uyarı

Genç kız fazla yayılan erken yolcuların bacak aralarına bir şişe su boca ediyor ve bu anlar kameralar tarafından kaydediliyor.

Dovgalyuk, toplu taşıma araçlarında benzer tutumu sergileyen erkekleri 'cinsiyet agresyonuyla' suçlarken, ülkesinin bu tarz konularda çok ağır karar aldığını söylüyor.

ÇAMAŞIR SUYU DÖKÜYOR

St. Petersburg'daki metro hatlarında protestoya başlayan aktivist bugüne kadar erkeklerin üzerine 30 litre sıvı döktüğünü belirtiyor.

Öte yandan genç kadın bazı yolcuların üstlerine çamaşır suyu döktüğünü söyledi.

Genç kız daha önce de 'etekaltı' sapıklarına dikkat çekmek için metro iç çamaşırlı bir protesto düzenlemişti.



