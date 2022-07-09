Metrodaki görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti! Siyahi aileye ırkçı söylemde bulunan yolcu yakalandı

İstanbul’da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

Sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, "İstanbul'da rezil ırkçılık... Küfürler yağdırdı" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki metroda siyahi bir aile ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Sosyal medyadaki bir hesaptan paylaşılan ve gündem olan videoda; metroda yolculuk eden bir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırmıştı.



