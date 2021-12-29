HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Metrodaki kadın dilenciyi görenler şaşkına döndü! Yolcuların önünde paralarını kesesinden çıkartıp saydı

Metrodaki kadın dilenciyi görenler şaşkına döndü! Yolcuların önünde paralarını kesesinden çıkartıp saydı

29.12.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki kadın dilencinin yaptıkları "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Metroda yolcuların şaşkın bakışları arasında para dolu kesesini çıkartan dilenci, günlük kazancını saydı. Çevredekilere aldırış dahi etmeyen dilencinin rahat tavırları dikkat çekerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrodaki kadın dilenciyi görenler şaşkına döndü! Yolcuların önünde paralarını kesesinden çıkartıp saydı

Dilenci herkesin içinde paralarını saydı... Şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. metroyla başka bir durağa giden kadın dilenci, yolcuların gözü önünde günlük kazancını saydı. Kimseye aldırış etmeyen dilenciyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÖNCE DİLENDİ, SONRA PARALARINI SAYDI

Olay Üsküdar Altunizade Metro İstasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen dilenci, durak içerisinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilendi.

PARA DOLU KESESİNİ ÇIKARDI

Bir süre sonra kadın başka bir durağa gitmek için metroya bindi. Metroda herkesin içinde yere oturan kadın, kesesinde bulunan paraları çıkartarak herkesin içinde saymaya başladı.

DİLENCİYİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Metroda bulunan yolcuların şaşkınlıkla kadını izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
100 odalı güvercin oteli! 100 odalı güvercin oteli!
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Altını olanlar dikkat! Resmî Gazete'de yayımlandı

Altını olanlar dikkat! Resmî Gazete'de yayımlandı

Süre uzatıldı! 30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Süre uzatıldı! 30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Turist öldürüldü! Saldırgandan dans eder gibi hareketler

Turist öldürüldü! Saldırgandan dans eder gibi hareketler

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Bir il bu gece felaketi yaşadı! Böyle kurtarıldılar

Bir il bu gece felaketi yaşadı! Böyle kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.