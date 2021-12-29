Metrodaki kadın dilenciyi görenler şaşkına döndü! Yolcuların önünde paralarını kesesinden çıkartıp saydı

Dilenci herkesin içinde paralarını saydı... Şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. metroyla başka bir durağa giden kadın dilenci, yolcuların gözü önünde günlük kazancını saydı. Kimseye aldırış etmeyen dilenciyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÖNCE DİLENDİ, SONRA PARALARINI SAYDI

Olay Üsküdar Altunizade Metro İstasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen dilenci, durak içerisinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilendi.

PARA DOLU KESESİNİ ÇIKARDI

Bir süre sonra kadın başka bir durağa gitmek için metroya bindi. Metroda herkesin içinde yere oturan kadın, kesesinde bulunan paraları çıkartarak herkesin içinde saymaya başladı.

DİLENCİYİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Metroda bulunan yolcuların şaşkınlıkla kadını izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi.

(İHA)

