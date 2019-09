Metrogarden’da çocuk müzikalleri başlıyor

Minik misafirleri için çocuk müzikallerine ev sahipliği yapacak olan Metrogarden AVM’de çocuk müzikalleri başlıyor.

Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy’ün odak noktasında bulunan Metrogarden AVM, çocuk müzikalleri ile çocuklar için keyifli ve öğretici bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Eylül ayı itibarıyla başlayacak müzikaller Ekim ayının sonuna kadar her cumartesi 15.00 - 15.45 ve 17.00 - 17.45 saatleri arasında Metrogarden AVM’nin zemin katında ücretsiz sahnelenecek. 7 Eylül’de Çalışkan Karıncalar adlı oyunla başlayacak müzikal programı, 14 Eylül’de Mavi Şehir, 21 Eylül’de Pinokyo, 28 Eylül’de ise Sevimli Panda oyunlarıyla devam edecek.

Çocuk müzikalleri, çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak ipuçları verirken aynı zamanda hayal dünyalarının sınırsızlığını keşfedecekleri eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak. Çocuklar okuduğu ya da dinlediği hikayelerdeki karakterler hakkında yorum ve çıkarımlar yaparak dürüst ve çalışkan olmayı, sevginin ve dostluğun önemini öğrenecek.

Vatan Caddesi ile E5’in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu’nun hemen yanında bulunan Axis İstanbul AVM, ağustos ayında aileler ve çocukları için dopdolu bir program hazırladı. Axis İstanbul AVM’de her hafta sonu düzenlenecek birbirinden renkli etkinliklerle keyifli anlar ikiye katlanıyor.

Masal anlatımı; anlatan kişi ve çocuk arasında kurulan iletişim, çocuğun bütün zihinsel faaliyetlerini harekete geçiriyor, okuduğu veya dinlediği masallardaki karakterler hakkında hayaller kuran çocuk, olayların gelişimine göre iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğreniyor. Günümüzde yoğun iş tempoları nedeniyle çocuklarına masal okumak için vakit bulamamaktan yakınan aileler hafta sonu çocuklarıyla Axis İstanbul AVM’de masal yolculuğuna çıkıyor.

Masal okumaları, 4 Ağustos Cumartesi saat 14.00’da başlayacak ve birer saatlik seanslarla 17.00’ye kadar devam edecek. Etkinlik 11, 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde de aynı saatler arasında düzenlenecek. Müzikal programı ise 5 Ağustos Pazar günü saat 15.00 - 15.45 ve 17.00 - 17.45 saatleri arasında dış görünüşün değil, akıl ve zekanın öneminin anlatılacağı “Bir Tavuğun Günlüğü” adlı müzikalle start verecek.

12 Ağustos’ta, yalanın yalnızca yalan söylenene değil, kişinin kendisine de zarar verdiğini anlatacak “Meyve Bahçesi”; 19 Ağustos’ta, kendi yeteneklerimizi keşfederken arkadaşlarımızın önerilerini de dikkate almamız gerektiğinin anlatılacağı Mavinin Rüyası ve son olarak 26 Ağustos’ta sokaklarda yaşayarak zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan, bize her daim dost olan sokak hayvanları ile çocuklara hayvan sevgisini aşılayarak duyarlı birer insan olmalarını amaçlayan Sokak Köpekleri Müzikali çocukları hem eğlendirecek hem öğretecek.