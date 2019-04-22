HABER

Metrolarda müzik sesi yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği destek ile başkent metroları sanata ve sanatçıya kapılarını açmayı sürdürüyor.Başkent’te birçok farklı sanat dalının gelişmesine ve faaliyet alanı bulmasına imkan veren Büyükşehir Belediyesi, amatör sokak sanatçılarının, metro istasyonlarında kendilerine belirlenen alanlarda sanatlarını icra etmesine olanak tanıyor.Metro istasyonları ve metro vagonlarında özgürce müzik yapabilme imkanı yakalayan amatör müzisyenler, sanatlarıyla birçok kişiye ulaşırken, Başkentliler de metrodan yükselen notalarla günlük yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaşıyor.

Metrolarda müzik sesi yükseliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği destek ile başkent metroları sanata ve sanatçıya kapılarını açmayı sürdürüyor.
Başkent’te birçok farklı sanat dalının gelişmesine ve faaliyet alanı bulmasına imkan veren Büyükşehir Belediyesi, amatör sokak sanatçılarının, metro istasyonlarında kendilerine belirlenen alanlarda sanatlarını icra etmesine olanak tanıyor.
Metro istasyonları ve metro vagonlarında özgürce müzik yapabilme imkanı yakalayan amatör müzisyenler, sanatlarıyla birçok kişiye ulaşırken, Başkentliler de metrodan yükselen notalarla günlük yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaşıyor. Her gün binlerce yolcunun kullandığı Kızılay Metro İstasyonu’nda çalan gruplardan biri de “Fuaye Müzik Grubu”. Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencilerinden kurulu olan 7 kişilik Fuaye Müzik Grubu’nun konserlerine Ankaralılar büyük ilgi gösteriyor.
Flütte Buğra İlter ve Ayşe Günsu Çetin, kemanda Alperen Yıldırım, Selin Özyıldırım ve Şeyda Betül Fındık, gitarda Burak Develi, klarnette ise Yiğit Bilal Uysal’dan oluşan “Fuaye Müzik Grubu”, hava muhalefeti sebebiyle konserlerini Kızılay Metro Sanat Durağı’nda gerçekleştirmekten son derece memnun olduklarını şu sözlerle dile getiriyor:
“Büyükşehir Belediyesi’nin izni ve desteği sayesinde yıl sonu final konseri gerçekleştirdik. Grup üyeleri olarak halkın gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok memnun olduğumuzu söylememiz gerekir. Biz gençlerin yaptığı müziği dinleyen ve fırsat veren herkese teşekkür eder, sanat ve müzik dolu bir yaşam dileriz.”

Metrolarda müzik sesi yükseliyor

Metrolarda müzik sesi yükseliyor

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Dr. Suat Günsel’e, ’Vatan Evladı’ ödülü altın madalya takıldıDr. Suat Günsel’e, ’Vatan Evladı’ ödülü altın madalya takıldı
İzmir’de “Uluslararası 3. İktisat Tarihi Kongresi” düzenlenecekİzmir’de “Uluslararası 3. İktisat Tarihi Kongresi” düzenlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.