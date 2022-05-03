Metrolarda yanınıza alıp istediğiniz zaman sürebileceğiniz taşınabilir, katlanabilir bisikletler

Spor yapmak ve hareketli yaşam tarzı sağlık için çok önemli ancak hayat koşuşturmacası içerisinde çoğu zaman spora vakit ayıramıyoruz. Eğer siz de yeteri kadar spor yapamadığını düşünenlerdenseniz harika bir önerimiz var! Her yere bisikletle gitmeye ne dersiniz? "İyi de büyük şehirlerde yine de toplu taşıma kullanmak gerekiyor" diyorsanız dert etmeyin. Katlanabilen bisikletlerle toplu taşıma kullanmak da çok kolay. Önerimizi beğendiyseniz birbirinden kaliteli modelleri yazımızda bulabilirsiniz!

1. Dayanıklı yapısıyla sizi yarı yolda bırakmaz: Bisan FX 3600 Katlanabilir Bisiklet

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En iyi katlanabilir bisiklet araştırmamızda sizin için seçtiğimiz ilk tavsiye olan 13 kilo ağırlığındaki Bisan FX 3600 Katlanabilir Bisiklet'i hafif yapısı sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz. Böylece metroda ya da evde yerden tasarruf sağlıyor. 20 jant özelliğiyle rahat kullanılıyor. Gidon ve koltuk boyunu kendinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Güçlü fren sistemiyle dilediğiniz an durdurabildiğiniz bisiklet, istenmeyen kazaların oluşumunu engelliyor ve güvenli sürüş deneyimi yaşatıyor. Formda kalmak ve spor yapmak için tercih edebileceğiniz ürün, 6 vitesi sayesinde zorlu arazilerde de rahat hareket imkânı sunuyor.

2. Özel tasarımıyla Kron Fold Katlanır Bisiklet

Hem hafif hem kullanışlı bir bisiklete sahip olmak istiyorsanız katlanabilir bisiklet modelini tercih edebilirsiniz. En iyi katlanabilir bisiklet markası arasında gösterilen Kron Fold'un katlanır bisikleti, V fren tipiyle güvenli kullanım sunuyor. 7 vitesli ürün, zorlu ve engebeli yollarda rahat hareket etmenizi sağlıyor. Koltuk ve gidon boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yumuşak oturma yeri uzun süreli kullanımlarda rahatsız etmiyor. Katlanır özelliğiyle kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Böylece toplu taşıma araçlarına rahatça binebilirsiniz. Shimano Revoshift-SL-RS36 vites kolu sayesinde vitesi rahatça artırıp azaltabilirsiniz. Çelikten elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik edecek!

3. Yerden tasarruf sağlayan Ümit Cunda Katlanır Bisiklet

Toplu taşımada rahatça kullanabileceğiniz bisiklet satın almak istiyorsanız katlanır modelleri tercih edebilirsiniz. "En iyi katlanır bisiklet hangisi?" diye soracak olursanız Ümit Cunda Katlanır Bisiklet'e göz atmalısınız. 20 jant özelliğiyle rahat sürüş imkânı veren ürün, 6 vitesi sayesinde zorlu arazilerde mükemmel sürüş deneyimi sunuyor. Çelik jantlar darbelere ve aşınmaya karşı direnç gösteriyor. V fren sistemi ani duruş olanağı vererek istenmeyen kazaları önlüyor. Gidon boyunu kendinize uygun şekilde ayarlayarak konforlu şekilde kullanabilirsiniz. 14.70 kg ağırlığındaki ürünü elinizde rahatça taşıyabilirsiniz.

4. Hafif tasarımıyla MOSSO MARINE Katlanır Bisiklet

En iyi katlanabilir bisiklet 2020'nin ürünleri arasında gösterilen MOSSO MARINE Katlanır Bisiklet'i toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar tercih edebilir. 20 jant özelliğiyle sürüş sırasında konfor sunan ürün, 6 vitesiyle yokuşları kolayca çıkmanıza yardım ediyor. Yumuşak koltuğu gün boyu kullansanız da konforlu hissettiriyor. Arka kısımda bulunan stop lambası, fren sırasında arkadan gelen araçları uyararak size çarpmalarına mâni oluyor. Yeşil renk bisiklete güzel ve zarif görünüm kazandırıyor. "Katlanabilir bisiklet alınır mı?" diye soracak olursanız bisiklet sürmeyi seviyor ve bisikleti koyacak yeterli alan bulamıyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz.

5. Eşsiz sürüş deneyimi için CARRARO Katlanır Bisiklet

Katlanabilir bisiklet önerisinde sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan CARRARO Katlanır Bisiklet, spor yaparken keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor. Kalabalık şehirlerde trafiğe takılmadan rahatça hareket etmenize yardım ediyor. Katlanır özelliğiyle toplu taşıma kullanırken daha az yer kaplayarak diğer insanları rahatsız etmiyor. 20 jant özelliğiyle şehir içinde rahat sürüş imkânı veriyor. Yumuşak koltuğu, ayarlanabilen gidon boyu ve kavisli şekli sayesinde sürüş keyfinizi katlıyor. 8 vitesi olduğu için yüksek hızlara ulaşabilir, zorlu arazilerde sorunsuz sürüş yapabilirsiniz. Katlanabilir bisiklet yorumlarında kullanıcılarından tam not alan ürüne siz de mutlaka şans vermelisiniz.

6. Nasıl rahatsanız öyle ayarlayın: Peugeot F13 Katlanır Bisiklet

Katlanabilir bisiklet tavsiyesinde sırada Peugeot F13 Katlanır Bisiklet var. Shimano Tourney vites koluna sahip ürün, vites geçişlerini hızlı ve rahat şekilde gerçekleştiriyor. V fren sistemi ani duruşlarda mükemmel performans sergileyerek istenmeyen kazaların önüne geçiyor. Yumuşak koltuğu sayesinde bisikleti uzun süre rahatça kullanabilirsiniz. Katlanır özelliğiyle araç içinde ya da evde fazla yer kaplamıyor. "Katlanabilir bisiklet nasıl katlanır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. İlk olarak pedalları içe doğru katlayın. Ardından orta kısımda bulunan kilit sistemini açarak bisikletin ön ve arka tekerlerini yan yana getirin. İşte bu kadar kolay!

7. Fonte Energy Katlanır Bisiklet ile farklı bir sürüş deneyimi yaşayın

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Katlanabilir bisiklet en iyi markalarından biri olan Fonte'nin Energy model katlanır bisikleti, hafif alüminyum kadrosuyla rahat taşınıyor. En iyi katlanır bisiklet 2021 yılı modelleri arasında kendine yer bulan ürün 8 vitesli olduğundan yüksek hızlara ulaşmanızı sağlıyor. Kolay katlanabilen özelliğiyle kısa sürede açıp kapatabilirsiniz. Toplu taşımada ve evde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Shimano M-310 vites sistemi rahat geçiş sağlıyor. Gidon ve koltuk boyunu kendinize göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen bisikleti uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

8. Maserati Msrt10 Katlanabilir Bisiklet Elektrikli ile yorulmadan seyahatin keyfini sürün

"En iyi katlanır elektrikli bisiklet hangisi?" diye soracak olursanız Maserati Msrt10 Katlanabilir Bisiklet Elektrikli'yi tercih edebilirsiniz. Li-Ion bataryaya sahip ürün, güç harcamadan rahatça seyahat etmenizi sağlıyor. Bataryası bittiğinde ürünü pedalları sayesinde sürebilirsiniz. Katlanır özelliğiyle araç bagajında kolayca taşıyabilirsiniz. Yumuşak koltuğu uzun süreli kullanımda rahatsız etmiyor. Güçlü fren sistemi sayesinde istediğiniz an durabilirsiniz. Bu sayede istenmeyen kazaların önüne geçebilirsiniz. Arka kısımda bulunan stop lambası fren sırasında arkadan gelen arabaları uyarıyor. Böylece daha güvenli şekilde durabilirsiniz.

9. Çelik kadrosuyla FOLDO Urbano Katlanabilir Bisiklet

Spor yapabileceğiniz ve toplu taşımada yanınızda taşıyabileceğiniz bir bisiklet arıyorsanız katlanabilir model bisikletleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz. "Katlanabilir bisiklet en ucuz hangisi?" diye merak ediyorsanız FOLDO Urbano Katlanabilir Bisiklet'i tercih edebilirsiniz. 20 jant özelliğine sahip ürün, konforlu kullanım imkânı veriyor. 7 vites index sistemi sayesinde zorlu yokuşları kolayca çıkabilirsiniz. Katlanabilir çelik kadro, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor. V fren sistemi bisikleti mükemmel şekilde durduruyor. Böylece ani ve tehlikeli durumlarda istediğiniz an bisikleti durdurabilirsiniz. Hafif yapısıyla ürünü rahatça elde taşıyabilirsiniz.

10. Güçlü fren sistemiyle Belderia X7 Katlanabilir Bisiklet

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Belderia X7 Katlanabilir Bisiklet, konforlu tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda sizi yormuyor. Gidon ve koltuğu boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Shimano XTR vites sistemi, vitesler arasında kolay geçiş sağlıyor. 7 vitesli ürün zorlu arazilerde keyifli sürüş olanağı sunuyor. Mekanik disk fren ise ani durumlarda hızlı şekilde durmanızı sağlayarak güvenli kullanım imkânı veriyor. Katlanabilir özelliğiyle fazla yer kaplamıyor. Böylece yerden tasarruf edebilirsiniz. "Katlanabilir bisiklet alırken nelere dikkat edilmeli?" diye soracak olursanız boyunuza uygun olup olmadığına ve rahatlığına dikkat etmelisiniz.