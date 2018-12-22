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Metroların temizliği onlara emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:51 | Son Güncelleme

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli ağlarından biri olan yer altı trenleri, her gün 100'ün üzerindeki görevli tarafından 21.00 ile 05.00 saatleri arasında temizleniyor - İşçilerden Yahya Karaçaban: - "Kendi temizlediğimiz araçlara binmek bizi mutlu ediyor. Yolcularımıza güzel bir hizmet sunduğumuzu görüyoruz" - "Yolculuk esnasında metronun temizliğine ilişkin bir konu konuşulduğu zaman kulak misafiri oluyoruz. Bir eksiğimiz var ise dikkate alıyoruz"

İSTANBUL (AA) - ÜNAL GÜNDOĞDU - İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli ağlarından biri olan metrolar, her gün yapılan temizliğin ardından sefere başlıyor.

Günde 4 bin 800 sefer yapan, yaklaşık 2 milyon kişinin kullandığı yer altı trenleri, belirlenen istasyonlar ve metro duraklarında görev yapan 100'ü aşkın görevli tarafından temizleniyor.

Trenlerin dışında başlayan temizlik daha sonra içeride devam ediyor. Trenlerin içindeki tutamaçlar başta olmak üzere metal ve plastik tüm yüzeyler siliniyor, koltukların tozları süpürge ile alınıyor.

Sefere çıkan her metro, günlük temizliğinin yanı sıra her hafta detaylı şekilde dezenfektan maddelerle temizleniyor. Temizlik işlemlerinin ardından makiniste teslim edilen tren, İstanbulluların hizmetine sunuluyor.

- "Gönül rahatlığıyla yolculuk edebilirler"

Kirazlı Olimpiyat Başakşehir Metro Hattı İstasyon Şefi Recep Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbulluların güvenli şekilde yolculuk etmeleri için saat 21.00'den itibaren her hattın belirlenen araç yıkama alanlarında, çalışma yapıldığını anlattı.

Metro İstanbul'da temizlik alanında çalışan 688 personel bulunduğunu kaydeden Çakıroğlu, "Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 100 personelimiz metronun temizliğinde çalışmaktadır. Metrolara sadece iç değil, dış yıkama da yapıyoruz. Trenler her ne kadar kapalı ortamda hareket etse de nemli ortamdan etkilenebiliyor." dedi.

Çakıroğlu, sefere çıkan metroların günlük temizliğinin yanı sıra haftalık ve aylık olarak da temizlendiğini belirterek, "Trenler ilk önce süpürülüyor, yağ ve kir çözücülerle yer zeminleri detaylı olarak temizleniyor. İç camları silindikten sonra ise vatandaşların hijyenik bir ortamda yolculuk etmelerini sağlıyoruz. Günde 4 bin 800 sefer yapan metrolarımız yaklaşık 2 milyon İstanbulluya her gün hizmet ediyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla yolculuk edebilirler." dedi.

- "Çocuklarım yaptığım işi okullarında gururla dile getiriyor"

İşçilerden Yahya Karaçoban, saat 21.00'de başladıkları mesailerini 05.00'te bitirdiklerini belirterek, vardiya saatine kadar yemek ve yarım saatlik çay molası dışında istasyonda temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

İşinin yoğun emek istediğini aktaran Karaçoban, "Milletimize fayda sağlayan bir iş yapıyoruz, işimizi seviyoruz. Kendi temizlediğimiz araçlara binmek bizi mutlu ediyor ve yolcularımıza güzel bir hizmet sunduğumuzu görüyoruz. Yolculuk esnasında metronun temizliğine ilişkin bir konu konuşulduğu zaman kulak misafiri oluyoruz. Bir eksiğimiz var ise dikkate alıyoruz. Çocuklarım okullarında yaptığım işi gururla dile getiriyor." diye konuştu.

Karaçoban, yolcuları yerlere çöp atmamaları konusunda uyararak, "Metroda hepimiz nefes alıyoruz, kirletmeyelim. Metro bizlerin hizmeti için değerini bilelim." dedi.

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araç metro temizlik

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