Metroların temizliği onlara emanet

İSTANBUL (AA) - ÜNAL GÜNDOĞDU - İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli ağlarından biri olan metrolar, her gün yapılan temizliğin ardından sefere başlıyor.

Günde 4 bin 800 sefer yapan, yaklaşık 2 milyon kişinin kullandığı yer altı trenleri, belirlenen istasyonlar ve metro duraklarında görev yapan 100'ü aşkın görevli tarafından temizleniyor.

Trenlerin dışında başlayan temizlik daha sonra içeride devam ediyor. Trenlerin içindeki tutamaçlar başta olmak üzere metal ve plastik tüm yüzeyler siliniyor, koltukların tozları süpürge ile alınıyor.

Sefere çıkan her metro, günlük temizliğinin yanı sıra her hafta detaylı şekilde dezenfektan maddelerle temizleniyor. Temizlik işlemlerinin ardından makiniste teslim edilen tren, İstanbulluların hizmetine sunuluyor.

- "Gönül rahatlığıyla yolculuk edebilirler"

Kirazlı Olimpiyat Başakşehir Metro Hattı İstasyon Şefi Recep Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbulluların güvenli şekilde yolculuk etmeleri için saat 21.00'den itibaren her hattın belirlenen araç yıkama alanlarında, çalışma yapıldığını anlattı.