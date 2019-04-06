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Metronun önüne atladı, ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 18:04 | Son Güncelleme

BURSA'da, Hüseyin Can G.

Metronun önüne atladı, ağır yaralandı

Serkan AKKUŞ-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)- BURSA'da, Hüseyin Can G. (37), kendisini hareket halindeki metronun önüne attı. Araç altında kalarak sıkışan Hüseyin Can G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay anı, istasyon güvenlik kamerasına yansıdı.
BursaRay Organize Sanayi İstasyonu'nda akşam satlerinde Hüseyin Can G., gelen trenin önüne atladı. Araç altında kalan Hüseyin Can G., için sağlık ekibine ve polise haber verildi. Yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Can G., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. Hüseyin Can G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay nedeniyle BursaRay seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, soruşturma başlatıldı.

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Metronun önüne atladı, ağır yaralandıMetronun önüne atladı, ağır yaralandıMetronun önüne atladı, ağır yaralandıMetronun önüne atladı, ağır yaralandı

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