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Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için firmaya yaptırılan ve inşaatı sürdürülen yer altı otoparkında meydana gelen göçükte kaldığı sanılan bekçiler Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın (65) için arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor

Mehmet CANDAN- Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için firmaya yaptırılan ve inşaatı sürdürülen yer altı otoparkında meydana gelen göçükte kaldığı sanılan bekçiler Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın (65) için arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Bekçilerin yakınları ise çalışmaları izleyerek, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce sayısı artan metro vagonları için Halkapınar semtinde yaptırılan, 2 katlı yer altı otoparkında, dün saat 03.00 sıralarında, göçük meydana geldi. Sabah vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine durum, yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'a ulaşılamayınca bölgeye AFAD, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede dedektör köpeklerin de kullanıldığı arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sarsıntılardan kaynaklanabilecek göçme riskine karşı da yakındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Arama- kurtarma çalışmaları, gece boyunca sürdürülürken, bekçilerin yakınları da çalışmaları takip etti. Çalışmaların üzerinden 24 saat geçmesine rağmen henüz sonuç alınamadı. Kızılay ekipleri de kayıp bekçilerin yakınları için şantiye alanının yakınına çadır kurdu. Bu sabah saatlerinden itibaren çalışmalarda kullanılmak üzere daha çok iş makinesi getirildi. AFAD ekipleri de dedektör köpekler ve dinleme cihazları ile arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Bekçilerin bulunması için çalışmalara devam edilirken, ailelerin umutlu bekleyişi de sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyorMetronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyorMetronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyorMetronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor

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