Metropoldeki yaşamı bırakıp köyüne muhtar oldu

Bu süreçte bölgedeki susuzluk sorununu çözmek için hayata geçirdiği gölet projesiyle yöre halkının takdirini kazanan Pelit, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde mahalle muhtarı adayı oldu.

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da 18 yıl yaşayan 40 yaşındaki matematik öğretmeni İbrahim Pelit, doğup büyüdüğü toprakların gelişmesine katkı sunmak için geri döndüğü Mersin'in Mut ilçesindeki köyünde muhtar oldu.

Yürüttüğü seçim kampanyasıyla köydeki 4 muhtar adayını geride bırakan Pelit, muhtarlık mührünü teslim alarak görevine başladı.

- "Köyümüze döndüğüm için pişman değilim"

İbrahim Pelit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki 18 yıllık yaşantısının ardından köyüne dönme kararı almasındaki en büyük etkenin, doğduğu topraklara duyduğu özlem olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşadığı yıllarda doğaya özleminin arttığını belirten Pelit, "Bozdoğan köyüne dönerken sadece sıkıldığım için değil, Anadolu'nun ve köylerimizin güçlü olması, ayağa kalkması gerektiği için döndüm. Üretim ve sosyal yaşamla köylerimizi canlandırmamız lazım. Bunun için döndüm, pişman da değilim.” dedi.

Pelit, köyünün kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerle yöre halkı tarafından desteklendiği için muhtar olmaya karar verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Köy halkı bize çok destek verdi, yüreğine bastı. Burada 5 adayla yarıştık. Çok demokratik bir ortam oldu. Seçim gecesi hiçbir köylü uyumadı. Köylünün, seçim sonuçlarında karar kıldığı kişi ben oldum. Çok garip bir duygu, tarif edilemez. İstanbul’da da yaşadım. Farklı kültürler, boğucu hayat ve trafik karmaşasından ardından köy hayatı çok sakin ve daha huzurlu."