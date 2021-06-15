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Metropolis Antik Kenti'nde bin 800 yıllık kadın heykeli bulundu

15.06.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, genç kadını tasvir eden yaklaşık 1,5 metre boyunda 1800 yıllık, başsız heykel bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, "Mermerden yontunmuş bir eser. Metropolis’in üslubuna uygun şekilde yapılmış" dedi.

Metropolis Antik Kenti'nde bin 800 yıllık kadın heykeli bulundu

Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasındaki 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti’nde 1990 yılından beri kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda, Geç Neolitik Çağı'ndaki ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar birçok uygarlığın izlerine rastlanıyor. Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yıl da sürdürülen kazı çalışmalarında, 1800 yıllık kadın heykeli bulundu. Roma dönemine ait yaklaşık 1,5 metre boyundaki mermer heykelin baş kısmına ise henüz ulaşılamadı.

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Metropolis Antik Kenti'nde kazı başkanlığını yürüten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, şunları söyledi:

"Bu yılki kazı çalışmaların başındayız. Güzel sürprizle başladık. Metropolis'in Helenistik yapısına uygun heykel bulduk. Giyimli bir kadın heykeli, mermerden yontunmuş bir eser. Metropolis’in üslubuna uygun şekilde yapılmış. Bu şekilde birçok heykel bulundu Metropolis’te. Heykel yaklaşık 1.50 boyunda. Başı ne yazık ki noksan. Mermerden yapılmış. Giyimli genç kadına ait heykel. Şu an kazı evinde uzman konservatörlerce temizleniyor. Eserin noksan kısımları süren kazılarda bulunup heykel tamamlanınca, İzmir Müze Müdürlüğü'ndeki yerine yerleştirilecek" dedi.

DHA

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