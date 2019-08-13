Metropolis'te kazı sezonu başladı

Ayrıca, Metropolis'in ilk kurulduğu yıllarda bölgede var olan mücadele ortamında kent ve yaşayanların huzuru için alınan önlemler de araştırılarak, güvenlik amacıyla inşa edilen ve kenti çevreleyen sur duvarı, kapılar, kuleler belirlenecek.

Metropolis'te bu yıl, kentin dokusu, yapıları, caddeler, sokaklar, şehir yaşamı ve kentte yaşayan farklı statü ve gelir gruplarından halkın yaşam alanları araştırılacak ve kentte yaşayanların temel gereksinimi olan su kaynakları, suyun biriktirilerek depolanması, özel konutlara dağıtılması üzerine çalışmalar yapılacak.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı çalışmalarında yeni dönem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, başkanlığında devam edecek.

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ve katkıları yanında, Sabancı Vakfı'nın destek verdiği İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alan Metropolis Antik Kenti'nde yeni sezon kazı çalışmaları başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Metropolis Antik Kenti kazılarına 16 yıldır destek verdiklerini hatırlattı.

Kültür sanat alanında yürüttükleri çalışmalar içinde Metropolis kazılarının kendileri için ayrı bir yeri ve önemi olduğunu vurgulayan Safkan, "Ana Tanrıça Kenti Metropolis'in kazı çalışmalarına verdiğimiz destekle kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Tarihe ışık tutmanın, günümüz insanının geçmişin yaşamıyla buluşmasını sağlamanın, geleceğimize giden yolda da önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Zenginliği ve derinliğiyle hayranlık uyandıran Metropolis'e desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek de bu yıl bir kez daha Metropolis Antik Kenti'nin yeni sırlarını gün ışığına çıkarmak için çalışmalara hız verdiklerini, gerçekleştirecekleri çalışmalarla, 2000 yıl önce kentte halkın gündelik yaşantısına dair yeni detayları gün yüzüne çıkaracaklarını ifade etti.

- Metropolis'te 29 yıllık kazı çalışması