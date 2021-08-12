Metropoll anketi: Çoğunluk Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesini istiyor

Çoğunluk Kabil Havalimanının Türk askeri tarafından korunmasına da karşı.Metropoll araştırma şirketi, aylık olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Temmuz ayı sonuçlarını DW Türkçe ile paylaştı. "Afganistan'ın Kabil havaalanının Türk askerleri tarafından korunmasını onaylar mısınız?" sorusuna da yanıt aranan ankette, Türk askerlerine böyle bir görev verilmesini onaylayanların oranı yüzde 38,5 iken onaylamayanların oranı ise yüzde 50 oldu. Bu konuda yanıt vermeyen ve fikri olmayanların oranı da yüzde 11,5 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 61,6'sı Türk askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini, yüzde 27'si de çekilmesinin gerekmediğini düşünüyor. Parti tabanına bakıldığında ise AKP seçmenlerinin yüzde 46'sı, CHP seçmeninin yüzde 80'i İYİ Parti seçmeninin yüzde 84'ü, HDP seçmeninin yüzde 78'i, MHP seçmeninin de yüzde 64'ünün Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini düşündüğü görüldü.

Türkiye kapılarını açmalı mı?

Afganistan ve göçmenlerle ilgili soruların yöneltildiği kamuoyu araştırmasında "Taliban'dan kaçan Afganlara Türkiye sığınmacı olarak kapılarını açmalı mı?" sorusuna da katılımcıların yüzde 63'ü "hayır", yüzde 29'u da "evet" yanıtı verdi. Kapıların açılması gerektiğini düşünenler MHP tabanında yüzde 58, HDP tabanında yüzde 47, AKP tabanında ise yüzde 36 olarak belirlendi.

Buna karşın katılımcıların çoğunluğu, Afganların hayatının Taliban yönetiminde tehlikede olacağını düşünüyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56,4'ü Afganların hayatının tehlikede olacağı, yüzde 23,8'i ise olmayacağı görüşünde.

Araştırmada toplumun Afganistan'dan gelen göçten ne kadar haberdar olduğu sorusuna da yanıt arandı. Elde edilen sonuca göre Türkiye'nin Afganistan'dan göç aldığından haberdar olanların oranı yüzde 66, olmayanların oranı ise yüzde 30. Yani toplumun neredeyse üçte ikisi göçün farkında. Hükümetin yasadışı göçü engellemek için Türkiye'nin sınırlarını etkin bir şekilde koruduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 35, korunmadığını düşünenlerin oranı da yüzde 56 olarak belirlendi.

Taliban'ın İslam anlayışı

Metropoll'ün yaptığı araştırmada "Afganistan'daki Taliban'ın İslam anlayışı ile sizin İslam anlayışınız arasında fark görüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 56,9'u İslam anlayışının Taliban'dan farklı olduğunu söylerken yüzde 22,6'sı ise kendi İslam anlayışı arasında fark görmediği yanıtını verdi. Fikri olmayan ya da bu soruya yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 20,5 oldu.

Bu soruya verilen yanıtlar siyasi parti seçmenleri arasında ise farklılık gösteriyor. AKP seçmeninin yüzde 50,6'sı İslam anlayışının farklı olduğunu, yüzde 27,1'i ise olmadığını söylerken CHP seçmeninin yüzde 61,2'si fark olduğunu, yüzde 16,4'ü ise fark olmadığını beyan etti. Metropoll araştırma şirketinin sahibi ve yöneticisi Özer Sencar, bu soruya verilen yanıtların ayrıntılarını Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı koruma talebine ilişkin yaptığı bir açıklamada "Biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz. Bu arada tabii Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika'yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok, ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Türk halkı göçü benimsemiyor"

Anket sonuçlarını DW Türkçe'ye değerlendiren Metropoll araştırma şirketinin sahibi ve yöneticisi Özer Sencar, halkın yarısından çoğundan fazlasının Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geldiğinin farkında olduğuna, ancak halkın böyle bir göçü benimsemediğine dikkat çekti.

Afgan göçmenlerin gelmesinin ekonomik ve sosyal olarak toplumda sorunların büyümesine ve üremesine sebep olacağını söyleyen Sencar, Türkiye'de 5 milyon civarında Suriyeli göçmen olduğunu ve elde ettikleri sonuçların halkın artık daha fazlasını istemediğini gösterdiğini kaydetti. Türk halkının Taliban tehlikesinin farkında olduğuna dikkat çeken Sencar, "Kaçanları kınamıyor, ama 'bize gelmesinler' diyor" değerlendirmesini yaptı.

Sencar toplumdaki göçmen hassasiyetinin siyasete nasıl yansıyabileceği şeklindeki soruyu da "Şunu görüyoruz AK Partili seçmen de CHP'li seçmen de Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını istemiyor. Çünkü yeterince göçmen var. Halkın buna tepkisi olacaktır ama bunun oy verme davranışına etkisi olacak mıdır, araştırmalarımız gösterecek" yanıtını verdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayları da değerlendiren Sencar, "Olaylar, Türkiye'nin başkentinin en önemli mahallelerinden birinde bir sokak savaşı şeklinde yaşandı. Bunun doğal bir tepki mi, yoksa organize bir tepki mi olduğu konusunda şüphelerim var. Bu organize bir olay da olabilir. Gözaltına alınanların büyük bir bölümünün bu tür olaylara karışmış kişiler olduğunu okudum. Ama eğer Afgan göçmeni de bu şekilde milyona varan rakamlarda gelirse bu tip olayların ister doğal olarak ister organize şekilde yaşanacağından tereddüt yok" dedi.

Hülya Schenk

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