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Metropoll anketi: Seçmen mafyanın korunduğunu düşünüyor

07.06.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'ün anketine göre halkın yüzde 61,2'si mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını düşünüyor.

Bu oran AKP seçmeni arasında ise yüzde 44,7.Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin sahibi Özer Sencar, Twitter hesabından şirketinin yaptığı Türkiye'nin Nabzı - Mayıs 2021 başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in kamuoyunda yarattığı etkinin değerlendirildiği ankette, "Mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığına inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 61,2'si "Evet, düşünüyorum", yüzde 22,6'sı ise "Hayır, düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Ankette, söz konusu soruya hangi parti seçmenin ne yanıt verdiği de ölçüldü. Elde edilen sonuçlara göre AKP seçmeninin yüzde 44,7'si, CHP seçmeninin yüzde 83,3'si, HDP seçmeninin yüzde 81,4'ü, MHP seçmeninin yüzde 50,3'ü, İYİ Parti seçmenin yüzde 84,6'sı, Saadet Partisi seçmeninin de yüzde 87,5'i mafya örgütlerinin korunduğu düşüncesinde.

Mafyayla etkin mücadele ediliyor mu?

Ankette katılımcılara "Mafyatik kişi ve grupların arttığını düşünüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Bu soruya verilen yanıtların oranı ise "Evet, düşünüyorum" diyenler yüzde 57, "Hayır, düşünmüyorum" diyenler ise yüzde 27,9 oldu.

Katılımcılara "Mafya ile etkili mücadele ediliyor mu?" sorusu da soruldu. Mafyayla etkin mücadele edilmediğini düşünenlerin oranı yüzde 46,5, etkin mücadele edildiği göşünde olanların oranı da yüzde 34,4 olarak ölçüldü.

Peker'in iddialarına inanılıyor mu?

Anket, halkın büyük çoğunluğunun Sedat Peker'in dile getirildiği iddialara inandığını da gösterdi. Peker'in iddialarını tamamen veya çoğunlukla inandırıcı bulanlar yüzde 48, küçük bir kısmını inandırıcı bulanlar yüzde 18 ve hiç inandırıcı bulmayanlar yaklaşık yüzde 23 olarak ölçüldü.

Ankette Peker'in videolarını izleyenlerin eğitim gruplarına göre değerlendirmesi de yapıldı. Buna göre ortaokul mezunu ve altı eğitim düzeyindekilerin 18'i, üniversite ve üstü eğitim düzeyindekilerin de yüzde 38,9'u izlediği sonucu çıktı.

DW / HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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