MetroPOLL Araştırma'dan seçim anketi! İşte son seçim anketinde çıkan sonuçlar

Stratejik ve sosyal araştırmalar yapan araştırma kuruluşu MetroPOLL, "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2020" başlıklı anket sonuçları yayınlandı.

AK PARTİ BİRİNCİ, CHP'NİN OYU YÜKSELDİ

MetroPOLL, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden seçmenlerin görüşü üzerine dikkat çekici bir araştırma yaptı. Ocak 2020'da düzenlenen anketin sonuçlarına göre iktidardaki AK Parti yüzde 40 ile birinci sırada. AK Parti'yi yüzde 25.5'lik oy oranı ile CHP takip ediyor. CHP geçen ay ki ankette yüzde 20.7 olarak ölçülmüştü. Mecliste temsil edilen diğer partiler arasında MHP'nin oy oranı yüzde 10.1, HDP'nin yüzde 12.1, İYİ Parti'nin yüzde 8.3, Saadet Partisi'nin yüzde 1.2'luk bir seçmen desteğine sahip olduğu görünüyor.

YENİ PARTİLERİN OY ORANI

Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 1.2 iken, Ali Babacan'ın kurması beklenen siyasi partiyi destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 0.8'i buluyor.

