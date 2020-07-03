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Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anketinde 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 22:46 | Son Güncelleme

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020" anketinde seçmenlere "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; "Evet, onaylıyorum" diyenlerin oranı yüzde 52, "Hayır, onaylamıyorum" diyenlerin oranı yüzde 40,9, "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anketinde 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Son dönemde gündeme gelen erken seçim tartışmalarına ilişkin yapılan son anketin sonuçları yayınlandı. Metropol Araştırma Şirketi tarafından yapılan "Türkiye'nin Nabzı 2020" anketinde vatandaşlara "Erken bir seçim olmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

HALK ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR

Vatandaşların yüzde 35.5'i erken bir seçime sıcak baktığını belirtti. Erken seçim olmasını istemeyenlerin oranı ise yüzde 53,1 olarak ölçüldü. Ankete katılan vatandaşların yüzde 11'i ise bu konuda bir görüş bildirmedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖREV ONAYI

Ankette vatandaşlara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Anket sonucuna göre; "Evet, onaylıyorum" diyenlerin oranı yüzde 52, "Hayır, onaylamıyorum" diyenlerin oranı yüzde 40,9, "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 7,2 oldu.

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