MetroPOLL'den seçim anketi! Yüzde 54 "AK Parti iktidardan düşecek" dedi

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Eylül 2021 tarihli ‘AK Parti Gelecek Seçimi Kazanır mı?' anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53,7'si AK Parti'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini, yüzde 37,8'i ise iktidarını sürdüreceğini belirtti.
24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde verilen oylar baz alındığında, “AK Parti gelecek seçimi kazanır mı?” sorusunu yanıtlayan AK Partililerden yüzde 65,8'i "evet" yanıtı verirken, ankete katılan AK Partililerin yüzde 25,7'si ise "AK Parti iktidardan düşecek" dedi. MHP'lilerin yüzde 55,2'si "AK Parti iktidarını sürdürecek", yüzde 38,3'ü ise "İktidardan düşecek" dedi.
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