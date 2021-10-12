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MetroPOLL'den seçim anketi! Yüzde 54 "AK Parti iktidardan düşecek" dedi

12.10.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere yönelik yapılan bir ankette "AK Parti Gelecek Seçimi Kazanır mı?" sorusuna cevap verenlerin yüzde 54'ü "AK Parti iktidardan düşecek" dedi.

MetroPOLL'den seçim anketi! Yüzde 54 "AK Parti iktidardan düşecek" dedi

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Eylül 2021 tarihli ‘AK Parti Gelecek Seçimi Kazanır mı?' anketinin sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 54 "AK PARTİ İKTİDARDAN DÜŞECEK" DEDİ

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53,7'si AK Parti'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini, yüzde 37,8'i ise iktidarını sürdüreceğini belirtti.

AK PARTİLİLERİN YÜZDE 25’İ, MHP’LİLERİN YÜZDE 38’İ İKTİDARIN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde verilen oylar baz alındığında, “AK Parti gelecek seçimi kazanır mı?” sorusunu yanıtlayan AK Partililerden yüzde 65,8'i "evet" yanıtı verirken, ankete katılan AK Partililerin yüzde 25,7'si ise "AK Parti iktidardan düşecek" dedi. MHP'lilerin yüzde 55,2'si "AK Parti iktidarını sürdürecek", yüzde 38,3'ü ise "İktidardan düşecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP
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