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Metropoll seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu artırdı…

02.04.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan seçim anketinde AK Parti’nin oy oranında yükseliş olduğu gözlendi. Metropoll tarafından yapılan ankete göre AK Parti yükselişte ama ittifak ortağı MHP’de büyük düşüş görüldü. MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencer anket sonuçlarını paylaştığı mesajında “Şubat ayına göre AK Parti oyunda 3 puanlık artış görüldü” ifadelerini kullandı. İşte son yapılan seçim anketinin sonuçları…

Metropoll seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu artırdı…

Son dakika gelen seçim anketinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MetroPoll tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.9 olarak belirlenirken CHP yüzde 24'te kaldı. MHP'nin oy oranının ise adeta eriyerek yüzde 5.4'e kadar gerilediği görüldü.

MetroPoll Kurucusu Özer Sencar, AK Parti'nin oylarındaki artışın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında ortaya koyduğu mücadelenin etkili olduğunu belirtti. MetroPoll Araştırma’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta arabulucu bir rol üstlendiği bu dönemde gerçekleştirdiği ankette, vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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AK PARTİ OY ORANINI ARTTIRMAYI BAŞARDI

Bu soruya cevap verenlerin yüzde 34.9 tercihini AK Parti'den yana kullanacağını belirtti. Aynı ankette CHP'yi tercih edeceklerin oranı yüzde 24.9, İYİ Parti'yi tercih edeceklerin oranı yüzde 16, HDP'yi tercih edeceklerin oranı ise yüzde 12.3 olarak belirlendi. MetroPoll'ün anketinde en sert düşüşü ise yüzde 5.4'lük kesimin desteğini alan MHP'nin yaşadığı görüldü.

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AK PARTİ YÜZDE 30’A KADAR GERİLEMİŞTİ

Daha önce yapılan anketlerde yüzde 30-31 bandında olan AK Parti'nin oy oranındaki 3-4 puanlık artış dikkat çekti. Bununla ilgili bir değerlendirmede bulunan MetroPoll Kurucusu Özer Sencar şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna krizindeki kolaylaştıran rolünün AKP oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AKP oyunda 3 puanlık artış görüldü”

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seçim anketi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP MHP

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