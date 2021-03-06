Metropollerde EYP’li saldırı düzenleyen 5 PKK şüphelisi tutuklandı

Bölücü terör örgütünün dağ kadrosuna eleman temin edip örgüt adına metropollerde emniyet araçlarına, banka ve ATM’ler ile resmi kurumlara yönelik molotof kokteyli ve EYP’li saldırı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla yakalanan PKK/KCK üyesi 12 şüphelinin 5’i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren, terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde bilgiler elde edilen şahıslar ile geçmiş dönemde meydana gelen emniyet aracına, banka ve ATM’lerine, resmi kurumlara yönelik Molotof kokteyli, EYP’li saldırı eylemlerine katıldıkları tespit edilen 12 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şubesince 26 Şubat’ta İstanbul, Mardin ve Muş’ta düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı.

Eş zamanlı operasyonla yakalanan 12 PKK/KCK üyesinden 2’si 1 Mart’ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. Terörle Mücadele Şubesineki ifade işlemleri tamamlanan geri kalan 10 şüpheli ise dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. 7 şüphelinin ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

