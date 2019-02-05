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"Metropollerde hizmetler sadece belediye bütçeleriyle çözülmez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır" - "Dünyanın her yerinde metropollerde hizmetler sadece belediye bütçeleriyle çözülemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Dünyanın her yerinde metropollerde hizmetler sadece belediye bütçeleriyle çözülemez. Gökten para falan yağmayacak. Sizin hükümetle ilişkileri iyi tutup, gidip bunları söyleyip çözmeniz gerekiyor." dedi.

Özhaseki, Ankara'daki 112 ayrı oda başkanı ve 44 kooperatif başkanı ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada "Şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." diyen Özhaseki, yerel yöneticilerin ufukları ne kadar genişse ve dünya şehirciliğini ne kadar iyi biliyorlarsa ona uygun projeler yapıp şehri geliştirdiğini ifade etti.

Özhaseki, "Başkent olmak bir avantaj ancak geleceğin projeleri hususunda eğer biz doğru adımlar atmazsak, bütçeyi doğru kullanamazsak o zaman yazık olur." değerlendirmesini yaptı.

Sanayi ve ticaretin büyümesi sonucunda herkesin bu avantajdan yararlanacağını belirten Özhaseki, bu konuda yerel yönetimlere büyük bir görev düştüğünü dile getirdi. Özhaseki, "Ankaramızın o kadar çok avantajı var ki. Burada yapılan her işin Türkiye için takip edilmesi bir avantajdır. Burada herkesin yaşamaktan keyif aldığı bir kent haline getirebiliriz." diye konuştu.

- "Metroların maliyetleri benim ezbere bildiğim işler"

Bir basın mensubunun, "Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var." cümlesini hatırlatması üzerine Özhaseki, bu sözlerin diktatörlüğe kadar götürülmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Özhaseki, "Elbette ki orada kastettiğimin ne olduğu belli. Ağalık sistemine özlem mi duyuyoruz? Öyle bir şey mi var? Hakikaten çok komikler. Ancak şunu söylemek lazım, dünyanın her yerinde metropollerde hizmetler sadece belediye bütçeleriyle çözülemez." ifadelerini kullandı.

Belediye bütçelerinin de yatırım bütçelerinin de belli olduğuna dikkati çeken Özhaseki, kendisinin maliyetleri ezbere bildiğini vurguladı.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes şimdi bol bol metro vaadinde bulunuyor. Yerin altından giden metroların maliyetleri benim ezbere bildiğim işler. Birkaç yıl içerisinde yapılması gerekenler neredeyse 15-20 milyarı buluyor. Sizin belediye bütçesiyle sadece orada yapılması gerekenleri bir seçim döneminde bile çözebilme imkanınız hiç gözükmüyor. Peki nasıl yapacaksınız o zaman? Gökten para falan yağmayacak. Sizin hükümetle ilişkileri iyi tutup, gidip bunları söyleyip çözmeniz gerekiyor."

Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini hatırlatan Özhaseki, "Cumhurbaşkanı'na diktatör diye bağırıyorlar, elini sıkmamak için arka sokaktan dolaşıyorlar." dedi.

Uyum konusuna dikkati çeken Özhaseki, "Bu işleri uyum içerisinde, demokrasi kültürünü benimsemiş insanların çözebileceğini düşünüyorum. Belediye başkanları hizmetleriyle konuşurlar. Benim yapmak istediklerim var, hizmetlerim var, ben bunun peşindeyim." diye konuştu.

Programa, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner ile çeşitli oda ve kooperatiflerin başkanları katıldı.

Daha sonra Altındağ Kültür Merkezi'nde Ankara Şoförler Esnaf ve Kredi Kooperatifi Üyeleri Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılan Özhaseki, "Ayakta duran yolcuya ceza kesiliyor. Raylı sistemde ayakta yolcu oluyor mu? Oluyor. İnşallah bu sıkıntılara son vereceğiz." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B seçim2019

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