"Metropollerde hizmetler sadece belediye bütçeleriyle çözülmez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Dünyanın her yerinde metropollerde hizmetler sadece belediye bütçeleriyle çözülemez. Gökten para falan yağmayacak. Sizin hükümetle ilişkileri iyi tutup, gidip bunları söyleyip çözmeniz gerekiyor." dedi.

Özhaseki, Ankara'daki 112 ayrı oda başkanı ve 44 kooperatif başkanı ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada "Şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." diyen Özhaseki, yerel yöneticilerin ufukları ne kadar genişse ve dünya şehirciliğini ne kadar iyi biliyorlarsa ona uygun projeler yapıp şehri geliştirdiğini ifade etti.

Özhaseki, "Başkent olmak bir avantaj ancak geleceğin projeleri hususunda eğer biz doğru adımlar atmazsak, bütçeyi doğru kullanamazsak o zaman yazık olur." değerlendirmesini yaptı.

Sanayi ve ticaretin büyümesi sonucunda herkesin bu avantajdan yararlanacağını belirten Özhaseki, bu konuda yerel yönetimlere büyük bir görev düştüğünü dile getirdi. Özhaseki, "Ankaramızın o kadar çok avantajı var ki. Burada yapılan her işin Türkiye için takip edilmesi bir avantajdır. Burada herkesin yaşamaktan keyif aldığı bir kent haline getirebiliriz." diye konuştu.