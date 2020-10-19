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  4. Metropollere saldırı için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Metropollere saldırı için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Metropollere saldırı için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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