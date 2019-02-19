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Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK tarafından metropollere bombalı saldırılar için gönderildiği tespit edilen terörist İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı.

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya Ağustos 2015'te katıldıktan sonra Irak'ın kuzeyinde bombalı eylem ve intihar saldırısı eğitimleri alan, aranma ve yakalanma kaydının bulunmaması nedeniyle metropollerdeki saldırılarda görevlendirildiği tespit edilen "Agit Irmak" kod adlı terörist Ö.G'nin Torbalı'da olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, tespit edilen adrese düzenledikleri operasyonla Ö.G'yi gözaltına aldı.

Diyarbakır'a getirilen Ö.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
PKK terör örgütü pkk

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