Metropolleri kana bulayacaklardı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD mensuplarınca metropollerde eylem yapılmak üzere gizlenen 10 adet havan topu, 10 kilogram patlayıcı, 2 anahtar sistemi ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve iltisaklı birimler ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, 16 Ocakta Suriye’de faaliyet yürüten PKK/KCK-YPG/PYD mensuplarınca Kızıltepe ilçesinde yüklü miktarda patlayıcı madde gizlendiği ve söz konusu malzemelerin metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerde kullanmak üzere işbirlikçileri tarafından kısa süre zarfında nakledilmesinin planlandığı bilgisi alındı. Konu ile ilgili 17 Ocak saat 07.00 sıralarında Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olay yeri ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından yapılan aramada, 10 adet 60’lık havan topu, 1 adet havan rampası, toplam ağırlığı yaklaşık 10 kilogram olan pet şişe içinde metal bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı madde, 2 adet anahtar sistemi, 2 adet 9V pil ele geçirildi.

Patlayıcı maddelerin bulunması ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

