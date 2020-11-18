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  4. Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar

Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar

18.11.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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Mardin’de düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 PKK’lı terörist yakalandı.

Mardin’de düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 PKK’lı terörist yakalandı. Teröristlerin yakalandığı bölgede yapılan aramada bebek bezine saklanmış vaziyette boru tipi bomba ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye sınır hattından illegal yollar ile mülteci aileler içerisine karışarak terör örgütü adına metropol kentlerde sansasyonel nitelikte eylem yapacak olan 3 Suriye uyruklu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların geçiş yaptıkları sınır bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sonucunda poşet içerisinde bebek bezlerinin arasına saklanmış vaziyette boru tipi bomba ele geçirildi. 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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