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Metropolleri kana bulayacaklardı, ellerindeki mühimmatla yakalandılar

15.12.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Metropolleri kana bulayacaklardı, ellerindeki mühimmatla yakalandılar

Mardin’de terör örgütü PKK’nın içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu terörist, metropollerde eylem hazırlığında olan teröristlere mühimmat sağlarken yakalandı.

Mardin’de terör örgütü PKK’nın içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu terörist, metropollerde eylem hazırlığında olan teröristlere mühimmat sağlarken yakalandı. Teröristin evinde yapılan aramada cephanelik ele geçirildi.
PKK/KCK terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve iltisaklı birimler ile koordineli çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında Türkiye’ye illegal yollardan giriş yapan Suriye uyruklu bir şahsın, PKK/KCK terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği ve metropol şehirlerde eylem yapmak üzere olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisi alındı. Elde edilen bilgilerin ardından teröristin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Suriye uyruklu terör örgütü mensubu gözaltına alındı. Teröristin ikametinde yapılan aramada, 1 adet havan rampası ve dürbünü, 4 Adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.

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