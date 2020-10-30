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  4. Metropolleri kana bulayacaklardı, teröristlerden 4’ü tutuklandı

Metropolleri kana bulayacaklardı, teröristlerden 4’ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 20:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı.

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda metropollerde eylem hazırlığında olan 5 terörist yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz yıllarda kod isimleri alarak terör örgütünün dağ kadrosuna katıldıkları, kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan, Kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim derslerini alan Avjin kod adlı A.Y., Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde radyoloji teknikeri olarak çalışan, Kaleşnikof ile tabanca eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim dersleri alan Hermeşim kod adlı İ.A., Kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim dersleri alan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde memur iken 1 Ekim 2020 günü KHK ile ihraç edilen Azad Amed kod adlı M.K., sabotaj ve silah ile oto alarmı, zamanlayıcı eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim dersleri alan Ali kod adlı V.S. ve Kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimleri ve ideolojik, gençlik eğitimi ve askeri eğitim derslerini alan Bawer kod adlı O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan teröristler A.Y., İ.A., M.K., V.S. ve O.S. ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

Zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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