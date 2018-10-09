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Metroya otostop çeken gençlerin ilginç anları

İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

Metro durağına giren gençler, metroya otostop çekmişler. Makinist ise gençleri gidecekleri yere kadar bırakacağını söylüyor. İşte o anlar...

Gecenin bir yarısı metro durağına giren gençler, yaklaşan metroya otostop çekmişler. Yolcu almaması gereken makinist ise gençleri gidecekleri yere kadar bırakacağını söylüyor. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
Makinist metro

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