Metroya otostop çeken gençlerin ilginç anları

Gecenin bir yarısı metro durağına giren gençler, yaklaşan metroya otostop çekmişler. Yolcu almaması gereken makinist ise gençleri gidecekleri yere kadar bırakacağını söylüyor. İşte o anlar...
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