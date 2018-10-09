Metroya otostop çeken gençlerin ilginç anları

Gecenin bir yarısı metro durağına giren gençler, yaklaşan metroya otostop çekmişler. Yolcu almaması gereken makinist ise gençleri gidecekleri yere kadar bırakacağını söylüyor. İşte o anlar...



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