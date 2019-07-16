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Metruk ahşap yapıda çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 14:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, tek katlı ahşap yapıda çıkan yangında 1 kişi yanarak öldü.

Metruk ahşap yapıda çıkan yangında öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, tek katlı ahşap yapıda çıkan yangında 1 kişi yanarak öldü. Ölen kişinin, burada kalan İdris Çoktan olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Görgü tanıkları bu kişinin üzerine yanıcı madde dökerek, kendisini ateşe verdiğini iddia etti.
​Merke Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki oteller bölgesinde bulunan ve daha önce bar olarak kullanılan tek katlı ahşap yapıda, saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. İçeride yapılan incelemede, 1 kişinin yanmış cesedi bulundu.
Cesedin ahşap yapıda kalan İdris Çoktan'a ait olduğu tahmin edilirken, polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıkları, bu kişinin üzerine yanıcı madde dökerek, kendisini ateşe verdiğini öne sürdü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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