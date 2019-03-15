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Metruk bina alevlere teslim oldu, yürekler ağızlara geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 23:27 | Son Güncelleme

Fatih’te metruk bir binada çıkan yangın mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Metruk bina alevlere teslim oldu, yürekler ağızlara geldi

Fatih’te metruk bir binada çıkan yangın mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Sokağa dökülen mahalleli yangının evlerine sıçrama ihtimaline karşı panik yaşadı.

Yangın, akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Kırkambar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri metruk binadan alevlerin yükseldiğini gördü. Sokağa dökülen mahalleli durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından, alevlere teslim olan metruk bina kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri yangının, metruk binada yaşamını sürdüren yaşlı bir adam yüzünden çıktığını iddia etti. Yangın sonrası metruk binada kalan kişi kayıplara karıştı.

"Gariban adam yüzünden yangın çıktı adam kaçmış"
Görgü tanığı Mert Tolga, "Yarım saat önce biz aşağı tarafta oturuyorduk. Burada gariban bir adam yaşıyor. Alevler yükseldi itfaiye ekipleri geldi. Kapılar kırıldı baktık içeride kimse yok. Binadan binaya sıçradı. Alevler çok yükseldi, insanlar çok korktu. Gariban adam yüzünden yangın çıktı adam kaçmış." dedi.

Yangını söndürme aşamasında metruk binanın duvarları çöktü. Yangında can kaybı yaşanmazken, bina ve yanındaki binalarda hasar meydana geldi.

Metruk bina alevlere teslim oldu, yürekler ağızlara geldi

Metruk bina alevlere teslim oldu, yürekler ağızlara geldi

Metruk bina alevlere teslim oldu, yürekler ağızlara geldi

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