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Metruk bina uyuşturucu yuvası çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Mardin’de metruk bir binaya yapılan operasyonda onlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla metruk binaya baskın yapıldı.

Mardin’de metruk bir binaya yapılan operasyonda onlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla metruk binaya baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 50 adet ecsasy hap, 12,71 gram metamfetamin maddesi, 5.81 gram Hint keneviri tohumu, 3,36 gram esrar maddesi, 2 adet suboxone, 8 adet Lyrıca, satışa hazır halde 24 fişek toplam 26 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 adet hassas terazi ele geçirildiği belirtilirken, yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve ticareti suçundan yasal işlem yapılarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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