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Metruk binada çıkan yangında içeride yanmış ceset bulundu

16.01.2021 03:39 | Son Güncelleme:
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Adana’da elektrik kontağından kaynaklı bir metruk binada yangın çıktı.

Adana’da elektrik kontağından kaynaklı bir metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra içeride yanmış erkek cesedi buldu.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde bulunan metruk binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Adliyesi karşısında bulunan metruk binanın yandığını gören görevli polisler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri içeride yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti. İtfaiye erleri çalışma sırasında metruk bina içerisinde yanmış erkek cesedi buldu.
Olay yeri inceleme polisleri, yangın bölgesinde çalışma yaptıktan sonra yanmış halde bulunan kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bina içerisinde bulunan yanmış erkek cesedinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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