HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metruk binada ikinci şüpheli ölüm

Metruk binada ikinci şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Antalya’da kullanılmayan metruk binada bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Antalya’da kullanılmayan metruk binada bir kişinin cansız bedeni bulundu. Aynı binada 2 ay önce de bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerindeki metruk bir binada meydana geldi. Bina önünden geçen vatandaşlar içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Seslenmelerine rağmen şahıstan cevap alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri 40 yaşındaki Mithat Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Aslan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yaklaşık 2 ay önce aynı yapının damında bir kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
İntihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirildiİntihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirildi
Duygu Çelikten olayı nedir?Duygu Çelikten olayı nedir?
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Diğer Haberler
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Berkin Elvan davasında kritik gelişme! Mütalaasını açıklamak üzere dosya savcıya gönderildi
Berkin Elvan davasında kritik gelişme!
İstanbul Boğazı'nda zor anlar! 292 metrelik gemide makine arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Böyle kurtarıldı
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.