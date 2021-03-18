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Metruk binada kumar oynarken yakalandılar

18.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde metruk binaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Metruk binada kumar oynarken yakalandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde metruk binaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynayanlara toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskicami Mahallesi 15.Sokak’ta bulunan metruk bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 yuvarlak masada kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Metruk bina mühürlenirken, kumar oynarken yakalanan 7 kişiye kumar oynamak-oynatmak ve korona virüs tedbirlerini ihlalden kişi başı 900 olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.
Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Metruk binada kumar oynarken yakalandılar

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