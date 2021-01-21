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  4. Metruk binada su boruları patladı, apartman suyla doldu taştı

Metruk binada su boruları patladı, apartman suyla doldu taştı

21.01.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de akşam saatlerinde metruk bir binanın içerisinde bulunan su boruları patladı.

Arnavutköy’de akşam saatlerinde metruk bir binanın içerisinde bulunan su boruları patladı. Patlayan su boruları kısa sürede binanın içerisini suyla doldurdu. Suyla dolan binadan dışarıya fışkıran sular sokakta küçük dere oluşturdu.
Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Safir sokakta bulunan ve boş olan binanın içerisindeki su boruları patladı. Patlayan su boruları kısa sürede binanın içerisinin su ile dolmasına neden oldu. Su ile dolan binadan dışarıya hızla boşalan su mahalle sakinlerinin dikkatini çekince, mahalleli akan suyu durdurmak için seferber oldu. Mahalle sakinlerinin ekiplere haber vermesi üzerine ekipler binanın bulunduğu sokağa geldi. Bina kapıları kitli olduğu için bina içerisinden müdahale edemeyen ekipler ana şebekeyi bularak binaya gelen suyu komple kesti.
Mahalle de yaşayan vatandaşlardan Süleyman Şengül, “Akşam işten gelince dikkatimi çekti baktım ki buradan su akıyor hemen anneme sordum oda saat 17,00’dan beri böyle olduğunu söyledi. Ben geldim baktım ki burayı su basmış hemen ekiplere haber verdim. Siz de biliyorsunuz ki ülkemizde su yok, barajların hali ortada. El birliği ile bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Bu bizim milli servetimiz. Bizim saatimizden geçmiyor, biz parasını ödemiyoruz diye kulak ardı etmememiz lazım. Bu konuya duyarlı olmamız lazım” dedi.

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