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Metruk binada uyuşturucu alışverişine baskın

08.03.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde metruk binada uyuşturucu alışverişi polis baskınıyla noktalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde metruk binada uyuşturucu alışverişi polis baskınıyla noktalandı. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslardan birinin ayrıca yağma suçundan arandığı ortaya çıktı
Yenice Mahallesinde bulunan bir metruk binada uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adresi takibe aldı. İçeride alışveriş olduğu sırada ekipler eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ali Osman A. ve Serkan K. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet şeffaf poşet içerisinde 95 gram bonzai, 1 adet peçeteye sarılı halde 2,09 gram bonazi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Ali Osman A’nın yağma suçundan dolayı arandığı belirlendi. Operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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