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Metruk binada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

Batman’da metruk binada uyuşturucu madde ele geçirilirken, binada bulunan 3 kişi gözaltına alındı.Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada metruk bir binaya baskın düzenledi.

Metruk binada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Batman’da metruk binada uyuşturucu madde ele geçirilirken, binada bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada metruk bir binaya baskın düzenledi. Aramada kağıda sarılı 17.41 gram eroin, kağıda sarılı 7.25 gram taş eroin, 8 adet kağıda sarılı satışa hazır toplam 7.90 gram eroin ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Metruk binadaki 3 şahıs gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.

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