HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metruk binada yangın çıktı

Metruk binada yangın çıktı

10.02.2021 00:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde metruk binada meydana gelen yangın mahalle sakinlerini tedirgin etti.Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Mescit Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde metruk binada meydana gelen yangın mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Mescit Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Mahalle sakinleri arasında tedirginliğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi
55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi

Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi

Akhisar'da işçi lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

İşçi lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi

'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu görücüye çıktı

Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu görücüye çıktı

Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.