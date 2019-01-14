Metruk binada yangın korkuttu

Semih ERSÖZLER- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da, 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle tüm katlarında eş zamanlı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının, kundaklama sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 150. Sokak'taki 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, elektrik bağlantısı bulunmayan binanın her katında aynı anda başlayan yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini belirtti. Metruk binanın kısa bir süre önce yıkımına başlandığını kaydedilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

