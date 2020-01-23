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  4. Metruk binadaki yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Metruk binadaki yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde metruk bir binada çıkan ve palmiye ağaçlarına da sıçrayan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre, Erdemli Merkez Mahallesi, Hal Caddesi üzerindeki İshak Efendi Sokak’ta bulunan metruk bir binada gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.Metruk binada başlayan daha sonra palmiye ağaçlarına da sıçrayan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle üst katında vatandaşların bulunduğu alt katının ise bir esnafın depo olarak kullandığı müstakil eve sıçramadan söndürüldü.

Mersin’in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde metruk bir binada çıkan ve palmiye ağaçlarına da sıçrayan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli Merkez Mahallesi, Hal Caddesi üzerindeki İshak Efendi Sokak’ta bulunan metruk bir binada gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.
Metruk binada başlayan daha sonra palmiye ağaçlarına da sıçrayan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle üst katında vatandaşların bulunduğu alt katının ise bir esnafın depo olarak kullandığı müstakil eve sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle mahalle sakinleri de derin bir nefes aldı.
Mahalle esnafından Adem Kara, "Yangın çıktı, palmiye ağaçlarına sıçradı. Allah’tan eve ve deponun penceresine sıçramadan itfaiye gelip söndürdü. Kimin çıkardığını bilmiyoruz, birden alev aldı, komşular haber verdi, itfaiye de gelip söndürdü" dedi.
Emniyet güçleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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